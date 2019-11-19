مبلغ خيالى من الريال لضم نجم ليفربول

19 نوفمبر 2019 - 12:00 م

رصد نادى ريال مدريد الإسباني 120 مليون يورو للتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صحيفة "دياريو جول" الإسبانية، قالت إن فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد يرغب فى تدعيم خط دفاع الفريق.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة ريال مدريد تعلم جيدًا أن التعاقد مع فان دايك لن يكون أمرًا سهلا، خاصة أنه أحد أعمدة ليفربول الأساسية والمهمة في الفريق.

وانتقل فان دايك لصفوف ليفربول في شتاء موسم 2017، قادما من نادي ساوثهامبتون في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون جنيه إسترليني، وهي الأغلى في تاريخ الريدز.