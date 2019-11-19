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"سبتهم مرة واحدة".. محامي والدة طفلي "السلم" يقلب الطاولة على موكلته

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طفلي السلم
طفلي السلم

إيمان هاني

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بير السلم

اديب

شادي الأمير

بلال عادل

اندلعت مشادة كلامية حادة بين بلال عادل، محامي والدة الطفلين والمعروفين إعلاميًا بـ"طفلي بير السلم"، وبين والدهم الفنان شادي الأمير".

وأكد محامي والدة الطفلين خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن موكلته لم تتركهما 4 أيام كما يتردد، بل توجهت بهما لعمهما وجدتهما، وفوجئت بعد يوم أن عمهما هو من وضع الطفلين في بير السلم بهذا الشكل، منوهًا بأن عم الطفلين طلب من جارتها بعد وضع الطفلين أن تبلغ عن الأم.

ومن ناحيته رد شادي الأمير، والد الطفلين، في نفس المداخلة قائلاً: "أنا عايز ولادي، وهى تتنازل عنهم، دي تالت مرة تعملها وسبتهم مرة عند بتاع الفاكهة، وكل ما أخدهم تعملي محضر خطف أنا وأمي".

 ومن جهته قاطعه محامي والدة الطفلين، نافيا أن تكون موكلته تركت طفليها مرتين كما يدعي الأب، قائلاً: "هو مبيصرفش عليهم، وسبتهم مرة واحدة فقط لأنه كان رافع عليها السكينة".

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