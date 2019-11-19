  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:19 م
بحث متقدم
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

طبيب ترامب يكشف حقيقة مرضه

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

"التموين" تبدأ في تخفيض 4 سلع تموينية

هيثم زكي

الإفتاء: هذا الشخص الوحيد هو وريث هيثم زكي

أمير الكويت

أمير الكويت يكلف هذا الشخص بتشكيل الحكومة

حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال

600 مليون دولار.. دعم جديد من البنك المركزي للصادرات

الرئيس السيسي

السيسي: نحن نمتلك موارد وموقعا مميزا للاستثمار

طفلي السلم

محامي والدة طفلي "السلم" يقلب الطاولة على موكلته

البابا تواضروس الثاني

«يونان» يكشف هذا الأمر عن سفريات البابا تواضروس للخارج

محمد صلاح

مطعم يكسر 2000 طبق بسبب محمد صلاح

النفط الامريكي

استمرار تراجع أسعار النفط الأمريكي

بعد اعتذار المبارك..

أمير الكويت يكلف هذا الشخص بتشكيل الحكومة

عرب وعالم

أمير الكويت
أمير الكويت

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

أمير الكويت غاضبًا: لن يفلتوا من العقاب

#

بالفيديو.. جابر المبارك يحبس دموعه أمام أمير الكويت

#

هذا الوزير المرتقب لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة

#

أمير الكويت يعزي الملك سلمان في «المصاب الجلل»

السعودية

الرياض

وزير الخارجية السعودى

سفير مصر بالرياض

بعدما اعتذر الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، عن تشكيل الحكومة الكويتية، أصدر الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، اليوم الثلاثاء، أمرا أميريا بتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، بمنصب رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت صحيفة "الأنباء" الكويتية أنه بحسب نص الدستور لا يجوز لمن يتولى منصب رئيس الوزراء أن يتولى حقيبة وزارية أخرى، لذلك ستصبح حقيبتا الخارجية والدفاع شاغرتين ما يتطلب تعيين وزيرين جديدين أو يتم شغلهما بالوكالة.

وكان أمير البلاد قد استقبل، بقصر بيان صباح اليوم، على التوالي رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وسمو الشيخ ناصر المحمد، رئيس مجلس الوزراء السابق وسمو الشيخ جابر المبارك، وذلك في إطار المشاورات التقليدية الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة.

وكان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، رئيس الوزراء السابق، قد اعتذر عن إعادة تكليفه من قبل أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، بتولي منصب رئاسة الوزراء، وتشكيل الحكومة الجديدة.

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الثلاثاء، رسالة من أمير الكويت، إلى الشيخ جابر، قال فيها "الأخ سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحية طيبة وبعد.. يسرنا أن نعرب لسموكم عن خالص تمنياتنا لكم بدوام الصحة وموفور العافية وبعد".

فلقد "تسلمنا بكل التقدير رسالة سموكم الكرمة المتعلقة بأمرنا بتعيين سموكم مجددا رئيسا لمجلس الوزراء وبتكليفكم بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، واعتذاركم عن هذا التعيين بسبب حرصكم على تبرئة ذمتكم امام القضاء وفق ما جاء في رسالة سموكم المؤرخة في 18 نوفمبر 2019".

ولقد كنا نتمنى قبول هذا التعيين والاستمرار برئاسة مجلس الوزراء غير أننا وأمام ما أبديتموه تجاه هذا الأمر فإننا نقدر رغبة واعتذار سموكم. إن ما بذلتموه سموكم طوال فترة رئاستكم للوزارة من جهود مخلصة ومن تحمل لأعبائها وما أبديتموه من تفان وإخلاص في خدمة الوطن العزيز ومن عمل دؤوب لرفع مكانته وشأنه لهو محل إشادة وتقدير وثناء الجميع فلقد وفيتم وكفيتم سموكم وسيظل ذلك مسطرا في سجل وذاكرة الوطن وشاهدا على ذلك".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 27 في حادث تصادم أتوبيسين خلال رحلة لأحد أديرة برج العرب
» "السيسي" يدعو المجتمع الدولي لمساعدة أفريقيا
» "البحوث الإسلامية" ينظم محاضرات تقوية للطلاب الوافدين
» اعتقال سوري في ألمانيا خطط لهجوم إرهابي
» صرف تعويضات ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي
» محامٍ: لو جوزك ضعيف جنسيا اصبري عليه
» "السيسي": حققنا نجاحًا كبيرًا في مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
» السلم والأمن الدوليان لن يتحققا عبر سياسات الردع وسباقات التسلح
» فستان "ديانا" وترافولتا في مزاد علني
» مبلغ خيالى من الريال لضم نجم ليفربول
» الإصابة تهدد "صلاح" أمام كريستال بالاس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب