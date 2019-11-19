  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:19 م
بحث متقدم
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

طبيب ترامب يكشف حقيقة مرضه

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

"التموين" تبدأ في تخفيض 4 سلع تموينية

هيثم زكي

الإفتاء: هذا الشخص الوحيد هو وريث هيثم زكي

أمير الكويت

أمير الكويت يكلف هذا الشخص بتشكيل الحكومة

حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال

600 مليون دولار.. دعم جديد من البنك المركزي للصادرات

الرئيس السيسي

السيسي: نحن نمتلك موارد وموقعا مميزا للاستثمار

طفلي السلم

محامي والدة طفلي "السلم" يقلب الطاولة على موكلته

البابا تواضروس الثاني

«يونان» يكشف هذا الأمر عن سفريات البابا تواضروس للخارج

محمد صلاح

مطعم يكسر 2000 طبق بسبب محمد صلاح

النفط الامريكي

استمرار تراجع أسعار النفط الأمريكي

"السيسي": حققنا نجاحًا كبيرًا في مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

ترامب: مصر حققت نجاحًا كبيرًا تحت قيادة السيسي

#

خبير اقتصادي: التضخم في مصر وصل لحده الأدنى

#

"أديب" يكشف معلومة هامة عن الإصلاح الاقتصادي في مصر

#

شاهد.. رد فعل الرئيس عندما لاحظ خطأ في وضع علم مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر توفر فرصًا استثمارية هائلة جراء ما تحقق من نتائج مشهود بها على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عما تقدمه كبوابة للنفاذ إلى قارات ومناطق أخرى.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا على هامش قمة مجموعة العشرين وأفريقيا ببرلين، اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من التجارب الناجحة التي تحققت ويمكن الاسترشاد بها لتكون حافزًا لقيام المزيد من الشركات بتوجيه استثماراتها للدول الأفريقية".

وأشار الرئيس السيسي إلي أن الجانب الألماني بما لديه من خبرات وقدرات مالية وتكنولوجية متميزة يعد شريك إستراتيجي موثوق على أصعدة متعددة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "السيسي" يدعو المجتمع الدولي لمساعدة أفريقيا
» "البحوث الإسلامية" ينظم محاضرات تقوية للطلاب الوافدين
» اعتقال سوري في ألمانيا خطط لهجوم إرهابي
» صرف تعويضات ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي
» محامٍ: لو جوزك ضعيف جنسيا اصبري عليه
» "السيسي": حققنا نجاحًا كبيرًا في مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
» السلم والأمن الدوليان لن يتحققا عبر سياسات الردع وسباقات التسلح
» فستان "ديانا" وترافولتا في مزاد علني
» مبلغ خيالى من الريال لضم نجم ليفربول
» الإصابة تهدد "صلاح" أمام كريستال بالاس
» "شومة وآلة حادة".. طالب يعاقب معلمه

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب