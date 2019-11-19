» "السيسي": حققنا نجاحًا كبيرًا في مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي

19 نوفمبر 2019 - 01:10 م

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر توفر فرصًا استثمارية هائلة جراء ما تحقق من نتائج مشهود بها على صعيد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلاً عما تقدمه كبوابة للنفاذ إلى قارات ومناطق أخرى.

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بالجلسة غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا على هامش قمة مجموعة العشرين وأفريقيا ببرلين، اليوم الثلاثاء، أن هناك العديد من التجارب الناجحة التي تحققت ويمكن الاسترشاد بها لتكون حافزًا لقيام المزيد من الشركات بتوجيه استثماراتها للدول الأفريقية".

وأشار الرئيس السيسي إلي أن الجانب الألماني بما لديه من خبرات وقدرات مالية وتكنولوجية متميزة يعد شريك إستراتيجي موثوق على أصعدة متعددة.