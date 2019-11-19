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برلماني يقدم بيانا عاجلا لوزير الإسكان بخصوص قرى الصف

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النائب سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربى
النائب سعد الجمال نائب رئيس البرلمان العربى

سارة أشرف

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قال النائب سعد الجمال، نائب رئيس البرلمان العربى، عضو مجلس النواب، مساعد رئيس حزب الوفد، إن هناك مناطق فى مركز الصف بجنوب الجيزة لا يصل إليها مياه الشرب بالظهير الصحراوى وهى عرب الدبور وعرب أبو حمودة وعرب الترابين وعرب غمازة الكبرى وعرب أبو عريضة وغيرها فى الوقت الذي يقال فيه إن هناك محطات رفع موجودة فى المرج بالوحدة المحلية لغمازة الصغرى لن يتم تشغيلها لطمس الآبار حيث إنها تعمل على الآبار الارتوازية ولو تم تشغيلها من الممكن أن ترفع كفاءة وصول المياه إلى هذه المناطق .

أضاف الجمال في بيان عاجل قدمه لوزير الإسكان، أنه قد تم حفر عدد 2 بئر بنفس المحطة إلا أن تم تحليل المياه يؤكد أن المياه لا تصلح الشرب وهذه المناطق تعاني من عدم وجود مياء الشرب، مضيفًا أن هناك قرى فى مركز الصف لم يتم تغيير مواسير الاسبستوس المتهالكة القديمة بها، كما أن مشروع الصرف الصحى بالمدينة لم يتم الانتهاء منه وجميع القرى ليس بها صرف صحى ما أدى لارتفاع المياه الجوفية بها.

وقد رد ممثل وزارة الإسكان المهندس حسن الفار، رئيس جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، فى الاجتماع التنفيذي على البيان العاجل الذى كان قد تقدم به الجمال فى شهر يونيو ، أنه بالنسبة لمياه الشرب فمحطة مياه الشرب بالصف بطاقة بلغت 1200 ألف متر مكعب نفذتها شركة المقاولون العرب بتكلفة 350 مليون جنيه تم التسليم الابتدائي للمرحلة الثانية فى 2017 وجارٍ التنسيق للتسليم النهائى لها ، وأن محطة مياه المرج تخص شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وستقوم بتنفيذها لضخ المياه للمناطق المحرومة وستبلغكم بوقت انتهاء التنفيذ، كما أن شركة مياه الشرب ستتابع أعمال إحلال وتجديد شبكة الاسبستوس لرصد ميزانية الإحلال والتجديد وبدء التنفيذ.

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