سفير مصر بالرياض يلتقي وزير الخارجية السعودي

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اجتمع أحمد فاروق، سفير جمهورية مصر العربية في الرياض، بوزير خارجية المملكة العربية السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان، وتم خلال اللقاء استعراض أهم ملفات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية الراهنة في إطار التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين الدولتين.

أكد السفير أحمد فاروق، أمس الإثنين، محورية العلاقات المصرية السعودية، وما تمثله من ركيزة للاستقرار في المنطقة، مُعرباً عن التطلع لدفع مختلف أوجه التعاون المشترك بين البلدين والشعبين الشقيقين، كما تقدم بالتهنئة للوزير السعودي بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

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