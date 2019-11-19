"عبد الدايم" تلقى كلمة مصر في منتدى وزراء الثقافة لليونسكو

تلقي الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة مساء اليوم 19 نوفمبر كلمة مصر خلال فعاليات منتدى وزراء الثقافة والذى يأتى فى إطار الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) وذلك بمقرها الدائم فى العاصمة الفرنسية باريس.

ويحضر هذا المنتدى وزراء ثقافة وممثلو 120 دولة والسفير إيهاب بدوى سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدى منظمة اليونسكو والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية .

قالت عبد الدايم إن الكلمة تأتى فى بداية الجلسة الرابعة التى تناقش "موضوع الثقافة فى الساحات العامة .. محرك للتحول الإجتماعى والحضارى" ويسبقها ثلاثة جلسات تدور حول الثقافة والتراث .. الطاقة المتجددة للحوار والسلام ، الثقافة فى قلب التعليم .. بعداً اساسياً للتنمية البشرية والإبتكار إلى جانب الاستثمار فى الثقافة والإبداع من اجل التنمية المستدامة ، مشيرة أن المشاركة تعكس التقدير الدولي لمصر وتعكس ثقلها وريادتها الحضارية ، وأكدت أن القوى الناعمة نجحت فى فتح آفاق للتواصل مع مختلف الدول ، مضيفة أن منظومة الإبداع العالمية تعمل علي تأسيس شراكة فكرية ومعرفية تسعى لدعم وتوطيد العلاقات والروابط بين الشعوب.

ومن المنتظر أن تعقد وزير الثقافة لقاءات مع عدد من نظرائها والشخصيات المشاركة منهم استليانى ميندوتى وزيرة الثقافة فى اليونان ، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة بدولة الإمارات .