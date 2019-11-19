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«الصحة»: إطلاق سيارات متنقلة لتسجيل المواطنين بخدمة التأمين الجديد

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الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد

علي محمود

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 14760 مواطنا بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي حتى اليوم الثلاثاء.

جاء ذلك خلال متابعة وزيرة الصحة والسكان، لعملية تسجيل المواطنين بالتأمين الصحي الجديد، وفتح ملفات طب الأسرة بوحدتي طب الأسرة بأبوصويرة، وأبوزنيمة، التي بدأت أول أكتوبر الماضي، ضمن متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت عدد ملفات طب الأسرة التي تم فتحها بوحدة طب أسرة أبوصويرة، حيث سجل 1138 مواطنًا بالوحدة، كما تابعت عملية تسجيل وفتح الملفات للمواطنين، واستمعت لمقترحات المواطنين لتطوير الخدمة الطبية بالوحدة، ووجهت بتوفير أفضل خدمة علاجية لهم.

كما تابعت وزيرة الصحة والسكان، تسجيل المواطنين وفتح ملفات طب الأسرة بمركز صحة الأسرة بأبوزنيمة، حيث تم تسجيل 1330 من أهلي أبوزنيمة، وأكدت الوزيرة تسجيل كل بيانات المواطنين بكل دقة، ووجهت بإنشاء وحدة أسرة جديدة بقطعة الأرض المجاورة للوحدة الحالية، نظرا لافتقادها معايير الاعتماد والجودة الخاصة بالتأمين الصحي الجديد.

وقال مجاهد إن وزيرة الصحة والسكان، وجهت وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء بإطلاق وتكثيف سيارات متنقلة، ودفع رباعي لمساعدة الأهالي على التسجيل في المنظومة الجديدة، تخفيفاً عنهم؛ نظرًا للطبيعة الجبلية للمحافظة، وكثرة عدد الوديان التي يقطنها الأهالي، للوصول إلى عدد أكثر من المواطنين وتوعيتهم بخدمات التأمين الصحي الشامل الجديد.

يذكر أنه تم بدء التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولي وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان" وذلك منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي.

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