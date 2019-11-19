  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:18 م
بحث متقدم
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

طبيب ترامب يكشف حقيقة مرضه

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

"التموين" تبدأ في تخفيض 4 سلع تموينية

هيثم زكي

الإفتاء: هذا الشخص الوحيد هو وريث هيثم زكي

أمير الكويت

أمير الكويت يكلف هذا الشخص بتشكيل الحكومة

حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال

600 مليون دولار.. دعم جديد من البنك المركزي للصادرات

الرئيس السيسي

السيسي: نحن نمتلك موارد وموقعا مميزا للاستثمار

طفلي السلم

محامي والدة طفلي "السلم" يقلب الطاولة على موكلته

البابا تواضروس الثاني

«يونان» يكشف هذا الأمر عن سفريات البابا تواضروس للخارج

محمد صلاح

مطعم يكسر 2000 طبق بسبب محمد صلاح

النفط الامريكي

استمرار تراجع أسعار النفط الأمريكي

للنهوض بالتعليم الأساسى

تعاون مشترك بين "الرياضة" و"الأوقاف"

الرياضة

ارشيف
ارشيف

محمد عبد الحارس

أخبار متعلقة
#

"كلم بابا".. مفاجأة صادمة بين عميد حقوق طنطا وطالبة

#

اتصال عاجل بين "الوزير" وبرلماني

#

صدام مبكر بين "صلاح" و"ترزيجيه" بكأس المحترفين

#

"ما علاقة شقيقته".. مفاجأة صادمة بين الكمسري وضحية القطار

أطلق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف فعاليات مشروع القوافل التعليمية تحت عنوان"العلم والولاء"، المجانية لطلاب الشهادة العامة بالمرحلتين الثانوية والإعدادية للعام السابع على التوالي.

المشروع يهدف للمساهمةً في النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعى، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمركز التعليم المدنى بالجزيرة بحضور كل من الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين نائبا عن وزير التربية والتعليم، والدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، ودينا فؤاد رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب، و الصحفي سيد مصطفى مؤسس فكرة القوافل التعليمية، وعدد من مديري مديريات الشباب والرياضة، والمعلمين وبعض من ممثلى وأئمة وزارة الأوقاف.

ويشارك في مشروع القوافل التعليمية نخبة من الخبراء من المعلمين ذوي الكفاءة المهنية المتخصصين فى المواد العلمية والأدبية المختلفة، ومقدمى البرامج التعليمية المتخصصة، ويتم تحديد الأماكن المقرر تنفيذ القوافل التعليمية بها داخل القرى الأكثر احتياجاً بالمحافظات الحدودية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» "البحوث الإسلامية" ينظم محاضرات تقوية للطلاب الوافدين
» اعتقال سوري في ألمانيا خطط لهجوم إرهابي
» صرف تعويضات ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي
» محامٍ: لو جوزك ضعيف جنسيا اصبري عليه
» "السيسي": حققنا نجاحًا كبيرًا في مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
» السلم والأمن الدوليان لن يتحققا عبر سياسات الردع وسباقات التسلح
» فستان "ديانا" وترافولتا في مزاد علني
» مبلغ خيالى من الريال لضم نجم ليفربول
» الإصابة تهدد "صلاح" أمام كريستال بالاس
» "شومة وآلة حادة".. طالب يعاقب معلمه
» التشكيل المتوقع للفراعنة أمام جنوب أفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب