أول تعليق للحكومة الإيرانية على قرار قطع الإنترنت

19 نوفمبر 2019 - 01:44 م

قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن قرار قطع الإنترنت في البلاد على خلفية الاحتجاجات "يصب لصالح الأمن القومي الذي يشكل الهم الأكبر".

وأضاف ربيعي، أن القرار كان طبيعيًا، لأن البعض أراد استغلال المظاهرات"، مؤكدًا أنه "ستجري إعادة وصل الإنترنت في المحافظات التي لا يجري فيها استغلاله ضد البلاد أولا".

وتابع: "نعترف بأن قطع الإنترنت تسبب بالكثير من المصاعب لكثيرين، لكن ذلك يصب لصالح الأمن القومي الذي يشكل الهم الأكبر".

وقطعت إيران خدمات الإنترنت وعطلت الدراسة يوم الأحد الماضي بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها معظم المدن الإيرانية ضد رفع أسعار البنزين، تخللتها أعمال عنف وشغب ومحاولة إحراق مستودعات نفطية.