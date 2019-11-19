  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:18 م
بحث متقدم
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

طبيب ترامب يكشف حقيقة مرضه

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

"التموين" تبدأ في تخفيض 4 سلع تموينية

هيثم زكي

الإفتاء: هذا الشخص الوحيد هو وريث هيثم زكي

أمير الكويت

أمير الكويت يكلف هذا الشخص بتشكيل الحكومة

حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال

600 مليون دولار.. دعم جديد من البنك المركزي للصادرات

الرئيس السيسي

السيسي: نحن نمتلك موارد وموقعا مميزا للاستثمار

طفلي السلم

محامي والدة طفلي "السلم" يقلب الطاولة على موكلته

البابا تواضروس الثاني

«يونان» يكشف هذا الأمر عن سفريات البابا تواضروس للخارج

محمد صلاح

مطعم يكسر 2000 طبق بسبب محمد صلاح

النفط الامريكي

استمرار تراجع أسعار النفط الأمريكي

أول تعليق للحكومة الإيرانية على قرار قطع الإنترنت

عرب وعالم

مظاهرات إيران
مظاهرات إيران

وكالات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

إيران تقطع الإنترنت وتعتقل ألف متظاهر..وسقوط 27 قتيلا

#

أول تعليق من الحكومة على تسمم 60 طالبًا ببني سويف

#

أول تعليق من نتنياهو على اغتيال القيادي الفلسطيني

#

أول تعليق لـ"إليسا" على قرار اعتزالها

وزيرة الصحة

جنوب سيناء

هالة زايد

منظومة التأمين الصحي الشامل

قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن قرار قطع الإنترنت في البلاد على خلفية الاحتجاجات "يصب لصالح الأمن القومي الذي يشكل الهم الأكبر".

وأضاف ربيعي، أن القرار كان طبيعيًا، لأن البعض أراد استغلال المظاهرات"، مؤكدًا أنه "ستجري إعادة وصل الإنترنت في المحافظات التي لا يجري فيها استغلاله ضد البلاد أولا".

وتابع: "نعترف بأن قطع الإنترنت تسبب بالكثير من المصاعب لكثيرين، لكن ذلك يصب لصالح الأمن القومي الذي يشكل الهم الأكبر".

وقطعت إيران خدمات الإنترنت وعطلت الدراسة يوم الأحد الماضي بعد موجة الاحتجاجات التي شهدتها معظم المدن الإيرانية ضد رفع أسعار البنزين، تخللتها أعمال عنف وشغب ومحاولة إحراق مستودعات نفطية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» اعتقال سوري في ألمانيا خطط لهجوم إرهابي
» صرف تعويضات ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي
» محامٍ: لو جوزك ضعيف جنسيا اصبري عليه
» "السيسي": حققنا نجاحًا كبيرًا في مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
» السلم والأمن الدوليان لن يتحققا عبر سياسات الردع وسباقات التسلح
» فستان "ديانا" وترافولتا في مزاد علني
» مبلغ خيالى من الريال لضم نجم ليفربول
» الإصابة تهدد "صلاح" أمام كريستال بالاس
» "شومة وآلة حادة".. طالب يعاقب معلمه
» التشكيل المتوقع للفراعنة أمام جنوب أفريقيا
» فنانة شهيرة فى زفة مغربي على هودج

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب