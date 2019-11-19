  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر02:19 م
بحث متقدم
الرئيس الأميركي دونالد ترامب

طبيب ترامب يكشف حقيقة مرضه

الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

"التموين" تبدأ في تخفيض 4 سلع تموينية

هيثم زكي

الإفتاء: هذا الشخص الوحيد هو وريث هيثم زكي

أمير الكويت

أمير الكويت يكلف هذا الشخص بتشكيل الحكومة

حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال

600 مليون دولار.. دعم جديد من البنك المركزي للصادرات

الرئيس السيسي

السيسي: نحن نمتلك موارد وموقعا مميزا للاستثمار

طفلي السلم

محامي والدة طفلي "السلم" يقلب الطاولة على موكلته

البابا تواضروس الثاني

«يونان» يكشف هذا الأمر عن سفريات البابا تواضروس للخارج

محمد صلاح

مطعم يكسر 2000 طبق بسبب محمد صلاح

النفط الامريكي

استمرار تراجع أسعار النفط الأمريكي

مقتل 24 جنديًا بمالي فى هجوم للمتشددين

عرب وعالم

جيش مالي
جيش مالي

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

هجوم مسلح يستهدف 100 حافلة تقل مسلمين

#

مقتل وإصابة 10 أشخاص فى هجوم مسلح على حافلة ركاب

#

مقتل وإصابة 50 شخصًا فى انفجار بمصنع كيماويات

#

مقتل نائب القنصل التركي في هجوم استهدف دبلوماسيين

أعلن جيش مالي عن مقتل 24 جنديا في أحدث هجوم للمتشددين، فيما تتصاعد الأخطار حول كون منطقة الساحل ملاذا آمنا للمسلحين المتصلين بتنظيمي داعش والقاعدة، حسبما نشرت" سكاي نيوز عربي".

 ويأتي هجوم الاثنين وسط تصاعد في الهجمات التي راح ضحيتها أكثر من 100 جندي مالي خلال الأسابيع الأخيرة. وقال بيان صادر خلال الليل إن 29 جنديًا أصيبوا بجروح، وقتل 17 متطرفًا في تبنكورت في إقليم غاو شمال شرقي البلاد.

وقد وقع الهجوم فيما كان جنود من مالي والنيجر يقومون بعملية على طول الحدود لمطاردة المتطرفين، وذكر البيان أن القوات النيجيرية اعتقلت نحو 100 مشتبه.

ولم يلق البيان بالمسئولية على جماعة متشددة محددة. وتسعى قوات إقليمية وفرنسية وقوات حفظ السلام الأممية إلى احتواء تهديد المتطرفين في منطقة الساحل.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» إصابة 27 في حادث تصادم أتوبيسين خلال رحلة لأحد أديرة برج العرب
» "السيسي" يدعو المجتمع الدولي لمساعدة أفريقيا
» "البحوث الإسلامية" ينظم محاضرات تقوية للطلاب الوافدين
» اعتقال سوري في ألمانيا خطط لهجوم إرهابي
» صرف تعويضات ضحايا سقوط رافعة الحرم المكي
» محامٍ: لو جوزك ضعيف جنسيا اصبري عليه
» "السيسي": حققنا نجاحًا كبيرًا في مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادي
» السلم والأمن الدوليان لن يتحققا عبر سياسات الردع وسباقات التسلح
» فستان "ديانا" وترافولتا في مزاد علني
» مبلغ خيالى من الريال لضم نجم ليفربول
» الإصابة تهدد "صلاح" أمام كريستال بالاس

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب