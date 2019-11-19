هل للرجل عدة مثل المرأة.. الإفتاء ترد

19 نوفمبر 2019 - 01:59 م

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال أحد متابعي الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" والذي قال خلاله: "هل للرجل عدة مثل المرأة؟".

وأجابت الإفتاء بأنه إذا كان الرجل متزوجا أربعا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع.

وأكدت الإفتاء أن الجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا، وعلى ذلك: إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسة حكما، وذلك لا يجوز شرعًا، وكذلك إذا طلق امرأة وأراد أن يتزوج أختها، أو من يحرم عليه الجمع بينهما.

ولفتت إلى أن العدة تكون للنساء فقط، أما تسمية هذه المدة التي ينتظرها الرجل عدة فمن باب المجاز".