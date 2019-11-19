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روسيا تدين تأييد أمريكا للمستوطنات الإسرائيلية.. وتؤكد: ضربة للسلام

عرب وعالم

مستوطنات على الأراضي الفلسطينية
مستوطنات على الأراضي الفلسطينية

متابعات - أمينة عبد العال

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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، إن القرار الأمريكي بدعم إسرائيل في بناء مستوطنات على الأراضي الفلسطينية، يقوض الأساس القانوني لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإثنين، تخلي واشنطن عن سياسة تنتهجها منذ أربعة عقود، وتفيد بأن هذه المستوطنات "لا تتسق مع القانون الدولي".

وأدانت الخارجية الروسية هذا التغيير في بيان أصدرته الثلاثاء، وحذرت فيه من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف البيان، أن موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية، وتتعارض مع القانون الدولي.

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