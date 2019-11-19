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"السيسي" يدعو المجتمع الدولي لمساعدة أفريقيا

الحياة السياسية

ارشيف
ارشيف

وكالات- سارة أشرف

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دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، المجتمع الدولي إلى مساعدة القارة الأفريقية في محاربة الفقر، مؤكدًا أن القارة أصبحت واحدة من أسرع المناطق نموًا وأكثرها جذبًا للاستثمار الأجنبي.

وأضاف "السيسي"، على هامش اجتماعات مبادرة قمة مجموعة العشرين وأفريقيا في برلين: "هذا الاجتماع يعزز التعاون بين ألمانيا والقارة الأفريقية على نحو غير مسبوق".

وتابع: نسعى للتعاون من خلال تحقيق المنفعة المتبادلة، خاصة في ظل تزايد خطر الحمائية"، موضحًا أن مشاريع الربط الإقليمي في القارة ستساعد في زيادة النمو العالمي".

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