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منى زكي تصدم الجميع بالكشف عن عمرها الحقيقي

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الفنانة منى زكي
الفنانة منى زكي

محمد فضل - متابعات

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كشفت الفنانة منى زكي، لأول مرة عن عمرها الحقيقي، ما أحدث صدمة لدى البعض على السوشيال ميديا، وذلك أثناء فيديو لها مع الإذاعية إنجي علي، داخل محطة إذاعة "نجوم إف إم".

ونشرت الإذاعة فيديو، أثناء احتفال أعضاء برنامج "أسرار النجوم"، بعيد ميلاد منى زكي، وذلك بحضور بعض من الأصدقاء المقربات لها.

وقالت منى: "على الرغم من أنها تنتمي هي وزوجها الفنان أحمد حلمي في نفس البرج، إلا أنهم مختلفون كثيرًا عن بعضها البعض"، مشيرة إلى أن علم الأبراج لا يساوي بين المرأة والرجل، فبرج العقرب عند الرجل أشرس بكثير من عند المرأة.

وأكدت منى زكي في الفيديو، أنها لا تهوى الاحتفال بعيد ميلادها، ولا تشعر بأي جديد في هذا اليوم، معقبة: "إحنا بنكبر سنة، فبنعديها وبننساها، وبالتالي ماحدش بيفرح أنه بيكبر، أنا السنة دي تميت الـ 42 سنة، لكن أنا جوا قلبي عندي 18 سنة". وتمنت، في عيد ميلادها الصحة والستر من الله، وأن يكون أولادها في أحسن حال دائمًا ويتمتعون بصحة جيدة.


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