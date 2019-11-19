أمريكا تصف الإخوان لأول مرة بأنها كيان إرهابي

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قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، إن اللقاء الذي جمع بين الحرس الثوري الإيراني وتنظيم الإخوان في تركيا "هو بمثابة اجتماع بين كيانين إرهابيين وليس بالأمر المفاجئ".

وأوضح هوك في حوار خاص مع "سكاي نيوز عربية" اليوم، الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب "أعطت أولوية لعزل النظام الإيراني وأذرعه دبلوماسيا وفرض سلسلة من العقوبات على طهران"، مؤكدا دعم الولايات المتحدة الأمريكية للشعب الإيراني في مطالبه، في إشارة الى احتجاجات تعم إيران بسبب أسعار الوقود.

وشدد هوك على أن "على إيران التوقف عن تمويل الميليشيات في العراق ولبنان واليمن"، لافتًا إلى أن "النظام الإيراني يدفع اليوم ثمن التآمر على الدول الأخرى".

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