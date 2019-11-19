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إمام الحرم السابق: "كان هناك فنانات في عهد النبي"

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القارئ السعودي الشيخ عادل الكلباني
القارئ السعودي الشيخ عادل الكلباني

محمد فضل - متابعات

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أحدث القارئ السعودي الشيخ عادل الكلباني، إمام الحرم المكي السابق، حالة من الجدل، بتصريحات قال فيها: إن النبي محمد عليه السلام، استقبل "مطربات" في بيته.

وأضاف "الكلباني" في لقاء عبر تليفزيون "إس بي سي" الرسمي: "لا أحد يمكنه إنكار وجود الغناء في عهد الرسول، وأن باب "سنة العيدين لأهل الإسلام" في صحيح البخاري، يثبت ذلك.

وأوضح أن قول الرسول عليه السلام لعائشة عند رؤيتهما جارية تغني أن هذه "قينة بني فلان"، وبحسب الكلباني فإن القينة في زماننا هذا هي "المطربة، الفنانة".

وذكر الكلباني أن النبي حضر عرسًا كانت فيه مطربة تغني، ولم ينكر عليها غنائها، بل دعاها إلى عدم الغلو في مدحه.

وأوضح الكلباني، الذي يحلل الغناء منذ سنوات طويلة، أن زمن النبي عليه السلام كان يعج بـ"الغناء" والأدوات الغنائية مثل "المزهر" المعروفة بـ"العود" الآن.

وقلل الكلباني من مخاطر الحفلات الغنائية، والاتهامات الموجهة إليها بإثارة الغرائز، والتحريض على الفواحش، مهاجمًا الحكايات، التي كانت تروى من قبل مشايخ تيار "الصحوة".

وتحدث الكلباني عن إقرار تدريس الموسيقى في المدارس، قائلا إنه لا يمانع ذلك، وإنما ينبغي ألا يكون الأمر إجبارًا لجميع الطلبة.


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