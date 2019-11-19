بالفيديو.. "حواس": "المصريون ليسوا عربًا ولكنهم فراعنة"

19 نوفمبر 2019 - 04:58 م

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن المصريين لهم طبيعة خاصة نابعة من 5 آلاف عام، مضيفًا أنهم ليسوا عربًا أو أفارقة.

وذكر "حواس" أمام حشد من طلبة، وأساتذة جامعة القاهرة: "نحن نتكلم اللغة العربية لكننا لسنا عربًا، وقلنا إننا في إفريقيا لكننا لسنا أفارقة، نحن شعب إلى الوقت الحالي له شكل خاص، وطبيعة خاصة نابعة من 5 آلاف عام".

وشدد عالم الآثار على أن المصريين من أصل فرعوني، وجينات الفراعنة في كل مصري، مضيفًا أن هذه الطبيعة المصرية الفرعونية لم تتعرض للتأثير، على الرغم من الغزوات، التي تعرضت لها مصر على مر العصور.