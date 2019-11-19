المجد والثأر.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا

تقام مباراة نصف النهائي من بطولة أمم أفريقيا، تحت 23 عامًا، بين منتخب مصر الأوليمبي ونظيره الجنوب أفريقي في تمام الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب استاد القاهرة.

ومن المقرر أن يتم بث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس "beIN Sports HD 10 ".

وتأهل المنتخب الوطني إلى الدور نصف النهائي بعدما تصدر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، حيث فاز على مالي بالجولة الأولى (1-0)، غانا بالجولة الثانية (3-2)، ثم الكاميرون بالجولة الثالثة (2-1).

على الجانب الآخر حسم المنتخب الجنوب أفريقي تأهله إلى الدور قبل النهائي، بعدما جمع 5 نقاط، تعادل في الجولتين الأولى والثالثة أمام زامبيا ونيجيريا، وفاز على ساحل العاج بهدف دون رد.