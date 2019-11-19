قرار جديد من النيابة العامة بشأن طفلي المطرب "المشردين"

قامت لجنة من التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة، بنقل الطفل إلى أحد المستشفيات، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين عدم معاناته من أي أمراض، وليس مصابًا بثقب في القلب، كما كان يتردد على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأثبت الفحص الطبي الموقع على الطفل "يازن 3 أشهر"، أحد طفلي "واقعة السلم" وابن المطرب شادي الأمير، سلامته صحيًا، فيما تم نقله مرة أخرى إلى دار الرعاية مع شقيقه تنفيذًا لقرار النيابة العامة.

وكات دار العطاء لرعاية الأطفال بطنطا، استقبلت الطفلين "مالك 4 سنوات"، ويازن 3 أشهر"، لتوفير الرعاية لهما بناء على قرار النيابة العامة، تعود بداية الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من مأمور قسم ثانِ طنطا، بحضور سيدة إلى القسم، وبصحبتها طفلان، أحدهما 4 سنوات والآخر رضيع 3 أشهر، عثرت عليهما ملقيين أمام منزل جارتها، وأكدت أنهما طفلا هذه الجارة.

وتبين من التحريات أن الطفلين لأب يعمل مطربًا شعبيا، يدعى "ش. ا"، وأم تدعى "س. ا. ع"، ربة منزل، وأن هناك خلافات بينهما، وتهرب الزوج والزوجة من مسؤولية الطفلين، وتبادلا تركهما أمام منزلهما والهروب، حتى عثرت عليهما السيدة جارتهما، وأبلغت عنهما، وتحرر محضر بالواقعة تحت رقم 12255 إداري أول طنطا، وأخطرت النيابة للتحقيق.