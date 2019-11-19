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بث مباشر مباراة السعودية وبارجواي
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يقدم موقع "المصريون" لقرائه خدمة البث، لجميع الأحداث الرياضية في العالم.
ويقدم اليوم بث مباشر لمباراة السعودية وبارجواي.
فجر
05:04
شروق
06:30
ظهر
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عصر
14:40
مغرب
17:00
عشاء
18:30