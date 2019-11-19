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الفتاة

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القبض على الفتاة السعودية بطلة "الفيديو الفاضح"

عرب وعالم

الفتاة
الفتاة

محمد فضل

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تحرش

تدخين

فيديو فاضح

فتاة سعودية

أكدت حسابات ومواقع صحفية سعودية، أن الجهات الأمنية، ألقت القبض على الفتاة صاحبة "الفيديو الفاضح"، التي ظهرت فيه وهي تقود سيارة، وتدخن وتقوم بالتحرش بالشباب والرجال على كورنيش جدة.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تداولوا مقطع فيديو لفتاة تقود سيارة وبجوارها فتاة أخرى، تقومان بالتدخين والسير على كورنيش جدة، ومغازلة الشباب بألفاظ خادشة للحياء، ما اعتبره السعوديون فعلًا فاضحًا.

ويظهر الفيديو الذي نشرته إحداهما على موقع "سنا بشات" بعنوان: " نغازل المزز"، الفتاة تدخن وتدعى "منال" حسبما تناديها الفتاة الأخرى، وتنادي على الشباب أثناء سيرها بالسيارة بشكل غير مألوف.

وأحدث الفيديو موجة غضب بين السعوديين، الذين رفضوا هذا الفعل جملة وتفصيلًا، مطالبين بالقبض عليها ومحاسبتها، وأطلق البعض هاشتاج #متحرشة_ياللعار، هاجموا فيه فعل الفتاة حتى تصدر الترند في المملكة العربية السعودية.


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