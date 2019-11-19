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كوت ديفوار تتأهل لنهائي أمم إفريقيا على حساب غانا

الرياضة

كوت ديفوار وغانا
كوت ديفوار وغانا

أحمد سالم

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كأس أمم إفريقيا

طوكيو

تأهل منتخب كوت ديفوار الأوليمبي على حساب غانا، إلى نهائى أمم إفريقيا تحت 23 سنة، وذلك بضربات الترجيح بعد انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي لتضمن بذلك أيضًا البطاقة الأولى المؤهلة إلى لأوليمبياد طوكيو 2020.

وامتدت المباراة لشوطين إضافيين بعد انتهاء وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في قمة كروية مثيرة، نجح خلالها منتخب غانا في العودة من التأخر مرتين، لينجح منتخب كوت ديفوار فى التأهل بنتيجة 3/2 بركلات الترجيح.

وينتظر المنتخب الإيفوارى، الفائز من مباراة مصر وجنوب إفريقيا، التي تجري الثامنة مساء اليوم، على استاد القاهرة، لحسم اللقب، فيما يلتقي غانا مع الخاسر من مباراة الفراعنة، والبافانا بافانا لحسم الورقة التذكرة الثالثة والأخيرة نحو الأوليمبياد.

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