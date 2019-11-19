معلومات عن "السيسي" في عيد ميلاده الـ65

يحتفل الرئيس عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي بعيد ميلاده الخامس والستين الذي يوافق اليوم الثلاثاء.

ويجري "السيسي" زيارة خلال هذه الأيام لألمانيا، لحضور فعاليات قمة مجموعة العشرين وإفريقيا.

ونشرت "روسيا اليوم" بهذه المناسبة عددًا من المعلومات عن "السيسي"، جاءت على النحو التالي:

ولد في 19 نوفمبر 1954 في حي الجمالية بمدينة القاهرة، والده اسمه سعيد حسين خليل السيسي صاحب محل لبيع الهدايا التذكارية، وأمه اسمها سعاد إبراهيم، وترجع أصول عائلته إلى محافظة المنوفية.

بدأ حياته العسكرية عام 1970 طالبا في المدرسة الثانوية الجوية.

تخرج في الكلية الحربية المصرية عام 1977 حاصلا على درجة البكالوريوس. كما حصل على درجة الماجستير من كلية القادة والأركان في مصر عام 1987.

وفي عام 1992، حصل على درجة الماجستير من كلية القادة والأركان البريطانية بنفس التخصص، فيما حصل على زمالة كلية الحرب العليا الأمريكية عام 2006.