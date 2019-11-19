بالصور.. زوجة فنان عالمي تفاجئ الجميع بارتداء الحجاب

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فاجأت زوجة النجم العالمي ?ويل سميث?، غادا بينكيت، الجميع لدى وصولها الى العرض الخاص لفيلم "هالة" في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، مرتدية "سبانش" على شكل حجاب غطت فيه شعرها.

ويشار الى أن فيلم "هالة" يتناول قصة فتاة مراهقة باكستانية، تعاني من الإختلاف بين الثقافات كفتاة مسلمة في بلد أجنبي.

الجدير ذكره أن أحداث الفيلم تأتي تكملة للجزء الثاني من الفيلم، حيث وجد عميل الخدمة السرية مايك بانينج نفسه مشتبها به في محاولة اغتيال الرئيس الأميركي، ويبدأ مكتب التحقيقات الفيدرالي مطاردته ليكتشف أن الهدف الرئيس كان إبعاد مايكل عن الرئيس الأميركي.



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