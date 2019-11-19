  • الثلاثاء 19 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر08:48 م
بحث متقدم
ارامكو

السعودية تصنع سلاحًا خاصًا لحماية "أرامكو"

السيسي

معلومات عن "السيسي" في عيد ميلاده الـ65

صبية مصريين على قضبان القطار

فيديو يخطف القلوب لأطفال على قضبان القطار

نهر النيل

"الري" تعلن الطوارئ بسبب النيل

أرشيف

بث مباشر.. مصر وجنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم

السيسي

تعرف على الهدية التي طلبها "السيسي" في عيد ميلاده

الفتاة

القبض على الفتاة السعودية بطلة "الفيديو الفاضح"

طفي السلامة

قرار جديد من النيابة العامة بشأن طفلي المطرب "المشردين"

ارشيفية

أمر ملكي سعودي بقتل سوريين تعزيرًا

الباز

"الباز": نشأت في أسرة ملتزمة لاترى الحجاب من الإسلام

فيديو يخطف القلوب لأطفال على قضبان القطار

آخر الأخبار

صبية مصريين على قضبان القطار
صبية مصريين على قضبان القطار

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أول رد على الفيديو التعليمي الذي يحتوي عبارات غير لائقة

#

السلطات السعودية تلقي القبض على والد الطفل السوري المعنف

#

قرار هام من النائب العام بشأن حادث قطار الإسكندرية

#

تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل واقعة قطار الإسكندرية

فيديو

موقع التواصل

ضحية التذكرة

وزارة النقل المصرية

ضحية الغرامة

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حذرت فيه المصريين من السير على قضبان القطار، حفاظًا على سلامتهم.

حيث جاء الفيديو بعنوان: « سلامتك تهمنا، تناشد وزارة النقل المواطنين عدم السير على قضبان السكك الحديدية لأن ذلك يعرض حياة المواطنين للخطر وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والأمان عند استخدام مرفق السكك الحديدية #سلامتك_تهمنا».

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره سائق قطار من داخل كابينة القيادة، عددا من الأطفال يقفون أمام القطار أثناء سيره على إحدى السكك الحديدية، في حين يحاول السائق إنذارهم عن طريق صافرة القطار، ولكنهم لا يكترثون ويخاطرون بالوقوف أمام عربة القطار.

شاهد الفيديو..


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة
» العفو الدولية: مقتل 106 أشخاص في مظاهرات إيران
» عرفها لـ11 شهرًا فقط.. انتحار شاب حزنًا لوفاة حبيبته
» كوت ديفوار تتأهل لنهائي أمم إفريقيا على حساب غانا
» تونس.. "الجملي" يواصل مشاورات تشكيل الحكومة
» الأزهري والحبيب الجفري في ندوة دينية بقناة السويس
» مستشار السيسي: يزورني 3 "مهدي منتظر" كل أسبوع
» موقف حاد من السعودية تجاه إسرائيل
» الجماهير تتجاوز 50 ألف مشجع في استاد القاهرة
» التوصل لاتفاق بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا
» مصر: استلام تعويضات ضحايا رافعة الحرم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:30

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    17:00

  • عشاء

    18:30

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب