فيديو يخطف القلوب لأطفال على قضبان القطار

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل، مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، حذرت فيه المصريين من السير على قضبان القطار، حفاظًا على سلامتهم.

حيث جاء الفيديو بعنوان: « سلامتك تهمنا، تناشد وزارة النقل المواطنين عدم السير على قضبان السكك الحديدية لأن ذلك يعرض حياة المواطنين للخطر وضرورة الالتزام بتعليمات السلامة والأمان عند استخدام مرفق السكك الحديدية #سلامتك_تهمنا».

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوره سائق قطار من داخل كابينة القيادة، عددا من الأطفال يقفون أمام القطار أثناء سيره على إحدى السكك الحديدية، في حين يحاول السائق إنذارهم عن طريق صافرة القطار، ولكنهم لا يكترثون ويخاطرون بالوقوف أمام عربة القطار.

شاهد الفيديو..