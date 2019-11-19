» القصة الكاملة.. ثلاثة جنيهات تفتح النار على مطعم فول بدمياط

تلقى قسم شرطة تموين دمياط شكوى من أحد المواطنين ضد مطعم الفول والفلافل الشهير بشارع نافع بمدينة دمياط، وذلك لامتناعه عن بيع الفول له لانه لا يمتلك سوى ثلاث جنيهات.

وفوجئ مسئولو مكتب مباحث التموين في دمياط بدخول أحد المواطنين عليهم وهو يبكي بشدة بعد إحراجه من قبل العاملين بأحد مطاعم الفول والطعمية الشهيرة في مدينة دمياط لرفضهم بيع كيس فول بـ 3 جنيهات بدعوى أن أقل ثمن لكيس الفول 5 جنيهات.

وانهمر المواطن في البكاء بسبب إحراجه أمام رواد المطعم بعد طرده من قبل الكاشير والعاملين فيه حيث لم يكن معه سوى ثلاث جنيهات لجلب طعام لأطفاله.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد عبد الباقى ومعاونية ضياء الدين القناديلى؛ للتأكد من صحة الشكوى وتبين لهم أن المطعم دون ترخيص فضلا عن استخدام أسطوانات غاز تجارية ممنوع استخدامها فى الأماكن التى يوجد بها غاز طبيعى.

كما تم ضبط زبدة وجبن أبيض دون علامات تجارية، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة.