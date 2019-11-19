"واقعة التنمر"..تفاصيل أقوال الطالب السوداني أمام النيابة

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انتهت نيابة حدائق القبة من الاستماع لأقوال الطالب الأفريقي الذي تعرض للتنمر، وظهر في الفيديو، وأكد أنه أثناء سيره في الشارع للذهاب إلى المدرسة، شاهد 3 شباب يقتربون منه، وتنتابهم حالة غريبة.

وأضاف الطالب الأفريقي أنه من مواليد سنة 2004 من جنوب السودان، عندما شاهد الشباب يقتربون منه شعر بالخوف وواصل السير في طريقه، إلا أنهم اعترضوا طريقه واستوقفوه، ثم أخرج أحدهم هاتفه المحمول وبدأ التصوير، فيما ضحك الشابان الآخران قائلين: "الحفلة هتبدأ"، ثم حاولوا تقطيع حقيبة مدرسته وحاولوا استخراج الكتب وتقطيعها، وسخروا من لون بشرته، إلا أن رجلا كبيرا في المنطقة أتى لنجدته ونجح في إبعادهم عن طريقه.

وأشار الطالب الأفريقي إلى أنه كان يجاوب عن جميع أسئلة أبطال فيديو التنمر تجنبا للمشكلات.

كانت المتابعات الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بالتنمر والسخرية من طالب يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتحري عن الفيديو، ونجح رجال الأمن في رصد عناوين المتهمين بالتنمر بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين من خلال قوة أمنية برئاسة المقدم خالد سيف، رئيس مباحث الحدائق، والنقيب أحمد العريان معاون المباحث، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بما هو منسوب إليهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.


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