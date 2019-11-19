» طوكيو تقترب.. رمضان صبحي يتقدم لمصر من ركلة جزاء

سجل منتخب مصر الهدف الأول من ركلة جزاء، أحرزها اللاعب رمضان صبحي، لتصبح النتيجة واحد للاشيء.

أنهى المنتخب المصري الأوليمبي الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام منتخب جنوب إفريقيا، في مباراة نص النهائي، لكأس أمم إفريقيا تحت سن الـ 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الجدير بالذكر أن الفائز في هذه المباراة سيتأهل لملاقاة المنتخب الإفواري في المباراة النهائية، خاصة بعد فوزه على منتخب غانا، علمًا بأن المتأهلين لطوكيو 2020، هم أصحاب المراكز الثلاث الأولي فقط في هذه البطولة.