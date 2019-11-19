"الأطباء" تعلن عن مبادرة جديدة لحل أزمة التكليف

أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر مبادرة جديدة لحل أزمة أطباء التكليف، من منطلق كونها "دار الحكمة" بيت الأطباء جميعهم، شيوخ المهنة وشبابها أساتذتها ومسئوليها فى أي مكان، وبحكم كونها راعية لمصالح الأطباء والمهنة.

وذكرت النقابة، أن نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري، دعا وزيرة الصحة لحضور اللقاء المفتوح -بدار الحكمة- للوقوف على المشكلات والحلول اللازمة، للحفاظ على حقوق شباب أطباء التكليف، والوصول إلى أعلى جودة تدريبية لهم، حرصا على النهوض بمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمريض المصري.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الدعوة تأتي استجابة للطلب المقدم من ممثلى دفعتى تكليف سبتمبر 2019، ومارس 2020، إلى لجنة شباب النقابة العامة.

لهذا تقرر عقد لقاء مفتوح مع شباب الأطباء بمقر النقابة (دار الحكمة) يوم السبت الموافق 23 نوفمبر، لإجراء نقاش موسع حول أزمة حركة التكليف الجارية، والقواعد المزمع تنفيذها مستقبلا من قبل وزارة الصحة.