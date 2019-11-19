الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

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سعر الجنيه اليوم

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء استقرارًا في ختام التعاملات، في حين تراجع في بنك قناة السويس.

البداية مع بنك قناة السويس، حيث تراجع سعر الدولار قرشًا واحدًا مسجلًا 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت العملة الخضراء 16.07 جنيه للشراء، و16.17 جنيه للبيع.

بينما سجل الدولار ببنك الإسكندرية 16.07 جنيه للشراء ونحو 16.17 جنيه للبيع.

وفي التجاري الدولي بلغ السعر 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع.

في حين سجل سعر الدولار في البنك الأهلي 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

أمام في بنك مصر، فبلغ السعر 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.

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