مصر تحجز مقعدًا في طوكيو بعد إقصاء جنوب إفريقيا

حجز منتخب مصر الأوليمبي، مقعده في أولمبياد طوكيو عام 2020، بعد التأهل إلى نهائي كأس أمم إفريقيا تحت سن الـ23 عامًا.

حيث فاز المنتخب الوطني على نظيره الجنوب الإفريقي، بثلاثة أهداف نظيفة، أحرز الهدف الأول للمنتخب رمضان صبحي من ركلة جزاء، بعد مروع ربع ساعة من مطلع الشوط الثاني.

فيما سجل الهدف الثاني والثالث لمنتخب الشباب اللاعب عبدالرحمن مجدي في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليعلن التقدم بفارق ثلاثة أهداف.

وكان المنتخب الوطني الأوليمبي أنهى الشوط الأول بالتعادل السلبي أمام منتخب جنوب إفريقيا، في مباراة نص النهائي، لكأس أمم إفريقيا تحت سن الـ 23 عامًا، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

الجدير بالذكر أن مصر بعد هذه المباراة ستلاقي المنتخب الإفواري في المباراة النهائية التي تقام يوم 22 من الشهر الجاري.

وفاز المنتخب الإفواري منتخب غانا، ليلعب الثاني أمام منتخب جنوب إفريقيا على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، علمًا بأن المتأهلين لطوكيو 2020، هم أصحاب المراكز الثلاث الأولي فقط في هذه البطولة.