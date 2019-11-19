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روحاني: انهيار الاتفاق النووي سيضر العالم

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روحاني
روحاني

المصريون ووكالات

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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن انهيار الاتفاق النووي سيضر جميع دول العالم، لذا يتعين على الجميع التركيز على حماية المصالح الدولية.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة، الثلاثاء، حيث أشار إلى أن روحاني، استقبل ليندال جين سكز السفيرة الأسترالية الجديدة في العاصمة الإيرانية طهران.
وقال روحاني خلال الاستقبال: "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية أن تفهم أنها ليست زعيمة العالم. وأنها بلد مثل أي بلد آخر".
وطالب روحاني، الدول المستقلة أن تعارض قرارات الولايات المتحدة.
وأردف: "انهيار الاتفاق النووي سيضر جميع دول العالم، لذا يتعين على الجميع التركيز على حماية المصالح الدولية. والعقوبات الأمريكية ستنتهي عاجلا أو آجلا، وليس بمقدور واشنطن مواصلتها أكثر من ذلك".
من جانبها قدمت السفيرة الاسترالية الجديدة في طهران ليندال جين سكز أوراق اعتمادها للرئيس الإيراني. -

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