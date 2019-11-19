"الزراعة" هذا هو سبب انخفاض سعر الدواجن والبيض

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أكد الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تعمل على زيادة المعروض من اللحوم، لتوفير احتياجات المستهلك بسعر مناسب، وفي الوقت نفسه لا يؤثر انخفاض الأسعارعلى المربي.
وأوضح - خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»- أن توافر الإنتاج وزيادة المعروض، يقلل السعر النهائي للمستهلك، ويزيد القوة الشرائية، ومن ثم تزداد أرباح المربين.
ولفت إلى أن مربي الدواجن وأصحاب المزارع في حال عدم تحقيق أرباح، سيعزفون عن الإنتاج، ولهذا تقدم الوزارة الدعم للمربين لرفع الكفاءة الإنتاجية. وتابع، أن قطاع الإنتاج الحيواني يقوم بمراقبة مصانع الإعلاف لضمان صلاحيتها وجودتها، كي يكون معدل الإنتاج مرتفع.
وأرف بالقول إن "الوزارة تسهل إجراءات ترخيص إنشار مزارع الدواجن والماشية، لزيادة الإنتاج وثبات الأسعار على انخفاضها الحالي".


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