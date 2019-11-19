إعلامي عائد من قطر يفجر مفاجأة مدوية عن المقاول الهارب

19 نوفمبر 2019 - 10:40 م

كشف محمد صفوت الإعلامي العائد من قناة بي ان سبورت القطرية، عن أن قطر تحاول بناء جسر بري مع إيران، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد كارثة لكل مواطني دول الخليج، وذلك أمر معروف لكل من يعلم سيكلوجية مواطني الخليج.



وأوضح "صفوت"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الهارب محمد علي، كان يتلقى تعليمات من مركز عمليات تابع لقناة الجزيرة، مشيرا إلى أنهم كانوا يلقنوه ما يقول ويوجهونه.

