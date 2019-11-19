  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:30 ص
بحث متقدم
الشاب السوداني

أول تعليق من والد الطالب السوداني ضحية التنمر

مدبولي

مؤشرات قوية لتعديل وزاري مرتقب قبل 8 ديسمبر

البدري وغريب

"البدري" يوجه رسالة هامة لـ"شوقي غريب"

محمد علي

إعلامي عائد من قطر يفجر مفاجأة مدوية عن المقاول الهارب

منتخب مصر الأوليمبي

مصر تحجز مقعدًا في طوكيو بعد إقصاء جنوب إفريقيا

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

تركي آل الشيخ

تركي آل الشيخ يتوعد شابًا بسبب فيديو "مُسيئ"

الأطباء

"الأطباء" تعلن عن مبادرة جديدة لحل أزمة التكليف

الأمير أندرو

نجل ملكة بريطانيا يوجه شتائم مقذعة ضد العرب

دواجن

انخفاض أسعار الدواجن إلى 18 جنيهًا و"الزراعة" تكشف السبب

بالفيديو..

إعلامي عائد من قطر يفجر مفاجأة مدوية عن المقاول الهارب

آخر الأخبار

محمد علي
محمد علي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

مفاجأة مدوية عن الفوطة المسحورة بمرمي منتخب غانا

#

مفاجأة سارة من المالية عن الحد الأدنى للأجور بالوحدات الحكومية

#

آل الشيخ يكشف مفاجأة عن "الساعات" المعطاة لمسئولي الأهلي

#

البرهان يفجر مفاجأة عن انسحاب الإمارات من اليمن

كشف محمد صفوت الإعلامي العائد من قناة بي ان سبورت القطرية، عن أن قطر تحاول بناء جسر بري مع إيران، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعد كارثة لكل مواطني دول الخليج، وذلك أمر معروف لكل من يعلم سيكلوجية مواطني الخليج.
وأوضح "صفوت"، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن الهارب محمد علي، كان يتلقى تعليمات من مركز عمليات تابع لقناة الجزيرة، مشيرا إلى أنهم كانوا يلقنوه ما يقول ويوجهونه.
وأضاف أن مركز العمليات القطري، تم إنشاؤه لمتابعة الأحداث في مصر بشكل دقيق، والهجوم على مصر، بعد إغلاق مكتب الجزيرة في مصر.


تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الرئيس السيسي يوجه التحية للمنتخب الأوليمبي برسالة مؤثرة
» "ترامب" عن إجراءات عزله: عار على بلدنا
» الصحة العالمية: 70 ألف يمني قتلوا أو أصيبوا جراء الحرب
» السعودية تصنع سلاحًا خاصًا لحماية "أرامكو"
» السويد تسقط تهمة اغتصاب عن جوليان أسانج
» ارتفاع حاد في أسعار الذهب نهاية التعاملات
» مصر توسع الفارق بهدف ثالث في شباك جنوب إفريقيا
» معلومات عن "السيسي" في عيد ميلاده الـ65
» القصة الكاملة.. ثلاثة جنيهات تفتح النار على مطعم فول بدمياط
» حظر التجوال في السودان بعد اشتباكات دامية
» الأمم المتحدة ترفض شرعنة أمريكا للمستوطنات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:04 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب