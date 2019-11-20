مؤشرات قوية لتعديل وزاري مرتقب قبل 8 ديسمبر

كشف النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن أن هناك مؤشرات قوية لإجراء تعديل وزاري في الحكومة قبل 8 ديسمبر المقبل، الموعد المقرر لعقد جلسة البرلمان.



وأوضح "وهدان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، الثلاثاء، أنه من الممكن أن تكون هناك جلسة قبل 8 ديسمبر للموافقة على التعديلات الوزارية، متمنيًا أن يكون التعديل الوزاري كبيرا وشاملا، مؤكدًا أن هناك وزراء غير قادرين على تقديم جديد في أماكنهم.

