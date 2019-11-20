وزارة المالية تصدم الموظفين بشأن هذا الأمر الهام

20 نوفمبر 2019 - 12:30 ص

كشفت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، أن الفترة القادمة لن يكون هناك ترقيات في الجهاز الإداري للدولة إلا بالكفاءة، ولا يكون هناك تعيينات إلا في أضيق الحدود، والتي يكون لها علاقة بالعمل.



وأوضحت "سارة"، خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الدولة تمكنت من تحجيم قيمة العجز والديون.