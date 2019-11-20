مبروك عطية عن الفيديو الذي أغضب المصريين: صاحبه في جهنم

أحمد عادل شعبان
أقدم ثلاثة شباب، على مضايقة طفل سوداني الجنسية يحمل على كتفه حقيبة مدرسية، والتعدي عليه بدون سبب، في منطقة غمرة بمحافظة القاهرة.
وقام أحدهما بنشر الفيديو على الصفحة الشخصية من أجل الشهرة، حيث تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهر مقطع فيديو شاب يدعى “سيد حسان”، وهو يتعدى على طفل سوداني الجنسية عند الذهاب إلى “سنتر” مترجلًا في المنطقة التي يقطن بها، هؤلاء الثلاثة.
جاء ذلك في حوالي الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، في حين تساءل بعض المواطنين على الفيديو الذي لا يتجاوز مدته الـ50 دقيقة: “أين القانون لمعاقبة المجرم وحماية اللاجئين”؟.
وانهار الشباب الثلاثة أبطال الفيديو فى البكاء، بعد مواجهتهم بالطالب الإفريقى، مطالبين منه مسامحتهم والعفو عنهم، قائلين: "مستقبلنا هيضيع".
وكان ثلاثة شباب قد تعدوا على طالب سودانى أثناء ذهابه لـ”السنتر”، بمنطقة حدائق القبة، حيث قاموا بذلك فى صورة تنمر، بسبب بشرته السوداء، فكان اثنان منهما ممسكين به، والثالث كان يقوم بتصوير الفيديو، بهدف نشره على "فيسبوك"، والشهرة من ذلك.
لكن سرعان ما انقلبت الأمور رأسًا على عقب، بعدما تم تداول الفيديو بكثرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، مما أثار غضب النشطاء، وبالتالى قامت الأجهزة الأمنية أمس بإلقاء القبض عليهم.
حيث كانت المتابعات الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بالتنمر والسخرية من طالب يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتحرى عن الفيديو، ونجح رجال الأمن فى رصد عنوان المتهمين بالتنمر بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين من خلال قوة أمنية، برئاسة المقدم خالد سيف، رئيس مباحث الحدائق، والنقيب أحمد العريان معاون المباحث، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بما هو منسوب إليهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
وكانت نيابة حدائق القبة انتهت من الاستماع لأقوال الطالب الأفريقي الذي تعرض للتنمر، وظهر في الفيديو، وأكد أنه أثناء سيره في الشارع للذهاب إلى المدرسة، شاهد 3 شباب يقتربون منه، وتنتابهم حالة غريبة.
وأضاف الطالب الأفريقي أنه من مواليد سنة 2004 من جنوب السودان، عندما شاهد الشباب يقتربون منه شعر بالخوف وواصل السير في طريقه، إلا أنهم اعترضوا طريقه واستوقفوه، ثم أخرج أحدهم هاتفه المحمول وبدأ التصوير، فيما ضحك الشابان الآخران قائلين: "الحفلة هتبدأ"، ثم حاولوا تقطيع حقيبة مدرسته وحاولوا استخراج الكتب وتقطيعها، وسخروا من لون بشرته، إلا أن رجلا كبيرا في المنطقة أتى لنجدته ونجح في إبعادهم عن طريقه.
وأشار الطالب الأفريقي إلى أنه كان يجاوب عن جميع أسئلة أبطال فيديو التنمر تجنبا للمشكلات.
كانت المتابعات الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام شخصين بالتنمر والسخرية من طالب يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، وعلى الفور قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة تكنولوجيا المعلومات بالتحري عن الفيديو، ونجح رجال الأمن في رصد عناوين المتهمين بالتنمر بنطاق دائرة قسم شرطة حدائق القبة.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين من خلال قوة أمنية برئاسة المقدم خالد سيف، رئيس مباحث الحدائق، والنقيب أحمد العريان معاون المباحث، أسفرت عن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بما هو منسوب إليهم، وتم تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
ظهر11:45 ص
فجر
05:04
شروق
06:31
ظهر
11:45
عصر
14:40
مغرب
16:59
عشاء
18:29