  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:51 ص
بحث متقدم
مصطفى محمد

هكذا رد مصطفى محمد على هجوم نجم الأهلي عليه

محمد صلاح

صلاح يطلب من شوبير طلبا مفاجئًا .. والإعلامي يعلنه للجماهير

مبروك عطية

مبروك عطية عن الفيديو الذي أغضب المصريين: صاحبه في جهنم

وزارة المالية

وزارة المالية تصدم الموظفين بشأن هذا الأمر الهام

الشاب السوداني

أول تعليق من والد الطالب السوداني ضحية التنمر

مدبولي

مؤشرات قوية لتعديل وزاري مرتقب قبل 8 ديسمبر

البدري وغريب

"البدري" يوجه رسالة هامة لـ"شوقي غريب"

محمد علي

إعلامي عائد من قطر يفجر مفاجأة مدوية عن المقاول الهارب

منتخب مصر الأوليمبي

مصر تحجز مقعدًا في طوكيو بعد إقصاء جنوب إفريقيا

الدولار

الدولار يتراجع أمام الجنيه اليوم الثلاثاء

هكذا رد مصطفى محمد على هجوم نجم الأهلي عليه

الرياضة

مصطفى محمد
مصطفى محمد

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

رد ناري من أزارو على هجوم جمهور الأهلي: نسيتوا 100 هدف

#

أبو تريكة يكشف مفاجأة مدوية عن محمد صلاح

#

مصطفى يونس: هذا اللاعب "مش هيكمل" في الأهلي مع أنه أحسن من أبو تريكة

#

نبوءة «أبوتريكة» لـ «صلاح».. وحلم الأخير الذي تحقق

المنتخب الأوليمبي

احمد بلال

مصطفى محمد

رد مصطفى محمد - نجم المنتخب الأوليمبي - على تصريحات أحمد بلال - نجم الأهلي السابق - التي قلل فيها من إمكانياته.

وقال "محمد" في مداخلة مع قناة "صدى البلد" إنه استمع لتصريحات أحمد بلال نجم الأهلي ، فضلا عن آراء أخرى ، مؤكدًا أن غالبية تلك الأراء على رأسه.

وأشار إلى أنه يؤدي في الملعب دوره على أكمل وجه ويترك الباقي على الله ، مؤكدًا أنه يحترم كل الآراء التي قالها البعض بشأنه.

وأكد "محمد" أنه لا يشغله لقب "الهداف" بقدر ما يشغله حلم التأهل للأولمبياد.

وكان أحمد بلال قال في تصريحات سابقة أنه جرى مجاملة مصطفى محمد بإعطائه لقب رجل المباراة في مباراة مالي ، ، مؤكدًا أنه لا يصلح حاليا لقيادة هجوم منتخب مصر الأول.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ابنة فنان شهير تثير إعجاب الجمهور بصورة أثناء تأديتها الصلاة
» الرئيس السيسي يوجه التحية للمنتخب الأوليمبي برسالة مؤثرة
» "ترامب" عن إجراءات عزله: عار على بلدنا
» الصحة العالمية: 70 ألف يمني قتلوا أو أصيبوا جراء الحرب
» السعودية تصنع سلاحًا خاصًا لحماية "أرامكو"
» السويد تسقط تهمة اغتصاب عن جوليان أسانج
» ارتفاع حاد في أسعار الذهب نهاية التعاملات
» مصر توسع الفارق بهدف ثالث في شباك جنوب إفريقيا
» معلومات عن "السيسي" في عيد ميلاده الـ65
» القصة الكاملة.. ثلاثة جنيهات تفتح النار على مطعم فول بدمياط
» حظر التجوال في السودان بعد اشتباكات دامية

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب