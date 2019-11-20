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تعرف على الفنانة التي رفض إسماعيل يس تقبيلها رغم إصرار المخرج

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اسماعيل ياسين

سعاد مكاوي

حلت أمس ذكرى ميلاد الفنانة سعاد مكاوي رقم 91 التي اشتهرت بأداء المونولوج وهي ابنة الفنان الكبير محمد مكاوي.

و روت سعاد مكاوي موقفا طريفا حدث مع النجم الأسطوري إسماعيل ياسين ، مؤكدة أن الأخير كان يضع في عقد أي فيلم يصوره شرطا وهو "ألا يُقبل البطلة".

وقالت مكاوي في لقاء نادر له إنه في أحد الأيام شاركت في عمل فني رفقة إسماعيل ياسين وجاء المخرج وقال له إن هناك مشهد في نهاية الفيلم يُحتم عليه أن يقوم بتقبيلها ، لكنه رفض بكل قوة لدرجة أنه قال للمخرج "لو هفسخ العقد هفسخه بس مبوسهاش".

وأضافت: "اتضايقت منه جدًا وقتها وسألته ليه؟ .. فقالي: مزاجي كدا".

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