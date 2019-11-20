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أصالة تثير غضب متابعيها بعد حديثها عن حجاب صابرين

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صابرين
صابرين

أحمد عادل شعبان

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صابرين

خلع الحجاب

صابرين تخلع الحجاب

تعرضت الفنانة أصالة لموجة من الغضب عبر حسابها بـ"انستجرام" بعد إعلان دعمها للفنانة صابرين في قرار خلعها الحجاب.

وقالت أصالة في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام" : غريب جدّاً فتاوى البعض للبشر!!! أنا بعرف أكترّ منّ ألف ستّ كانت محجّبه وشالت حجابها ، ومنهم بنات أهلهم محجّبين ومتشدّدين كمان ، شو دخلكم فيها ؟!!! وليش بتحشروا حالكم بقرارات النّاس وكيف بدّهم يعيشوا .

وأضافت: صابرين ستّ منّ أهذب وأرقى الستّات ، وكلّ الدّنيي بتعرف طهر مسيرتها ، وملايين النّاس بيحبّوها وبيحترموها سواء كانت محجّبه أوّ لأ ، ولاأعتقد يكون منّ بين منتقديها منّ هو أحسن أو أكثر إلتزام منها ، فالمؤمن الحقيقي خلوق مُهذّب ، يعلم أنّ الله فقط يعلم مافي الصّدور ، ومابيصدر أحكامه دون علم وهو يعلم أنّ الله فقط هو الّذي يعلم ، كيفما كنتِ فأنتِ الخلوقه الطيّبه الموهوب.

قالت الفنانة صابرين، إن خلعها أو ارتدؤها الحجاب أمر شخصي بينها وبين الله، مضيفة: "يوم ما هنزل قبري هنزل لوحدي، ومحدش هيحاسبني غير ربنا، أنتم ليه حاسين أن ربنا هيمسكنا عشان حتى طرحة، ربنا رحمن رحيم.
".
وأضافت "صابرين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، باكية: "هو حد شافني بصلي، ولا بزكي، ولا براعي الأيتام ولا لاء.. هو في إيه، أنا تعبت"، لافتة إلى أن أسرتها كان رأيها أنه طالما ستكون بهذا الوضع أكثر راحة فهو أمر يخصها.
.
وأشارت إلى أن خلعها للحجاب ليس بسبب الشغل، معقبة: "أنا مقلعتش عشان الشغل، أنا قلعته عشان نفسي، أنا شعرت في أوقات أني ممكن أكون بهين الحجاب، أنا حصل ليا قلق داخلي"

و كشفت الفنانة صابرين عن أغرب رسالة وصلت لها بعد قيامها بخلع الحجاب الذي ارتدته لسنوات.

وقالت في مداخلة مع برنامج "الحكاية" : "أغرب رسالة وصلتني بعد خلعي الحجاب وقيامي بنشر صورة لشعري باللون الأصفر كانت من سيدة .. هذه السيدة سألتني عن سعر الصبغة التي استخدمها في شعر".

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