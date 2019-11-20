» «الفراعنة» بدون راحة استعدادًا لـ "أفيال" أفريقيا

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قرر الجهاز الفنى للمنتخب القومى بقيادة شوقي غريب، بدء الاستعداد مبكرًا لنهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمقرر له الجمعة المقبلة أمام منتخب كوت ديفوار.

ويقام تدريب المنتخب فى الثامنة مساء اليوم على استاد بتروسبورت بالقاهرة الجديدة، ضمن التحضير للقاء، حيث يخوض اللاعبون الأساسيون استشفاء خوفًا من تعرضهم لحالة إجهاد فيما يؤدى باقي اللاعبين تدريبهم. 

جدير بالذكر أن المنتخب نجح فى تخطى منتخب جنوب أفريقيا بنتيجة قاسية، بعدما أحزر 3 أهداف بدون مقابل على استاد القاهرة مساء أمس.

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