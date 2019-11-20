تامر أمين: "طمنونا على الجحش"

عرض الإعلامي تامر أمين، مقطع فيديو لحمار صغير يسير بمفرده، على طريق 6 أكتوبر أمام مدينة الإنتاج الإعلامي.

وعقب "أمين"، خلال برنامجه "آخر النهار"، المذاع على قناة النهار الفضائية، علي الفيديو ساخرا: "الجحش عنده تصوير".

وطالب الإعلامي مستمعيه، الذين قد يرون الحمار الصغير بالاتصال بالبرنامج قائلاً: "طمنونا على الجحش عامل إية".

وأشار أمين إلي أن هذه المنطقة يوجد بها مناطق لتربية المواشي، وهذه الحيوانات تسير في بعض الأحيان في الشوارع.

شاهد الفيديو..https://www.youtube.com/watch?v=POuZdPwC6pk&feature=emb_logo