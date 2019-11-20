8 ديسمبر يضع حكومة مدبولي في مهب الريح

20 نوفمبر 2019 - 09:54 ص

أعلن سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، عن موعد إجراء التعديل الوزاري المرتقب، قائلاً: "معادنا 8 ديسمبر، واللي مشتغلش مع السلامة".

وقال "وهدان"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، الفضائية، مع الإعلامي شريف عامر، بعض الوزراء أخفقوا في تأدية دورهم، وليس لديهم ما يستطيعون تقديمه خلال الفترة المقبلة.

ولفت وهدان إلى الدولة الحالية لمجلس النواب سوف تنتهي رسميًا في 9 يناير 2021، وفقًا للدستور، مطالبًا بأن يكون التعديل الوزاري المرتقب موسعًا،

كانت قد ترددت أنباء بشأن إجراء تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة نتيجة ضعف الأداء لبعض الوزراء.