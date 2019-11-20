  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:04 ص
بحث متقدم
الإفتاء

رد حاسم من "الإفتاء" على ظاهرة خلع الحجاب

غارة إسرائيلية تقتل ناشط بكتائب الأقصى بغزة

11 قتيلا في غارة إسرائيلية على سوريا

تفجير الأورام

صادم.. استهداف مسئول كبير بالدولة وراء تفجير"الأورام"

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

8 ديسمبر يضع حكومة مدبولي في مهب الريح

عملية طعن بألمانيا

طعن نجل الرئيس الألماني السابق في محاضرة ببرلين

تامر أمين

تامر أمين: "طمنونا على الجحش"

المتظاهرين

إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين في إيران

ارشيف

«تذكرتي» تطالب الجماهير بهذا الأمر

الدولار

الدولار ينخفض مجددًا ليسجل هذا الرقم

أرشيفية

اغتصب عجوز وقتلها .. القبض على سفاح "محرم بك"

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

الصفحة الأخيرة

الخضروات والفاكهة
الخضروات والفاكهة

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

كيلو الطماطم يتراجع إلى 4 جنيهات

#

الذهب يتراجع 7 جنيهات ليسجل هذا الرقم

شهدت أسواق الفاكهة والخضار اليوم الأربعاء 20 نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار.

وسجل سعر الطماطم اليوم 4.5 جنيه للكيلو، وسجل الباذنجان الرومي 3 جنيهات فيما سجل الباذنجان العروس 3.5 والأبيض 4 جنيهات، والبطاطس بـ8 جنيهات، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والخيار 4 جنيهات، والكوسة 5 جنيهات والفاصوليا الخضراء 14 جنيها، والبصل 6 جنيهات والليمون 13 جنيها والملوخية 5 جنيهات والقلقاس 8 جنيهات.

أما عن أسعار الفاكهة فبلغ سعر الرمان 7.5 والجوافة 5 جنيهات والعنب البناتي الأصفر 8 جنيهات والأحمر 9، أما المانجو البلدي 10 جنيهات والزبدة 13 جنيها والتفاح المصري 10 جنيهات والأمريكي 20 جنيهًا والموز 10 جنيهات.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» السكة الحديد تكشف سبب ارتباك حركة القطارات بين محطتي قليوب وبنها
» ذبح عجل لفك عقدة النحس لـ " بلدية المحلة"
» الطيب: 3 أسباب وراء زيادة معدلات الفقر عالميًا
» أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
» توتنهام يعين "مورينيو" مدربا للفريق حتى 2023
» "عبد الدايم": الثقافة قادرة على المساهمة فى التنمية الاقتصادية
» الطلبة البورونديون الحاصلون على منح وزارة التعليم يسافرون إلى مصر
» منزل ولادة هتلر يتحول إلى مركز شرطة
» الأهلى يخطط لضم مهاجم السد القطرى
» 3 مطالب مهمة من "البدرى" عقب العودة من جزر القمر
» «الفراعنة» بدون راحة استعدادًا لـ "أفيال" أفريقيا

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    11:45 ص

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب