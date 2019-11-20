» ذبح عجل لفك عقدة النحس لـ " بلدية المحلة"

20 نوفمبر 2019 - 10:46 ص

يستضيف فريق بيلا، نظيره بلدية المحلة فى الثانية والنصف ظهر اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة بدورى القسم الثانى مجموعة بحرى.

لاعبو البلدية قاموا بالأمس بنحر عجل، قبل مباراة اليوم فى خطوة منهم لفك عقدة النحس التى تلازمهم والعودة للانتصارات من جديد.

مباراة اليوم هى الأولى للمدير الفنى الجديد رضا عبد العال بعدما تولى القيادة الفنية للفريق بعد خروج البلدية من مسابقة كأس مصر الأسبوع الماضي بعدما هزم أمام عرب الرمل.