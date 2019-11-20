من هى الإسرائيلية جال جادوت التي يشاركها عمرو واكد في فيلم جديد؟

20 نوفمبر 2019 - 11:04 ص

بمجرد إعلان الفنان عمرو واكد، المشاركة في الفيلم العالمي الجديد المرأة الخارقة 1948، مع الفنانة الإسرائيلية جال جادوت، تصدرت اسم الفنانة مؤشر البحث جوجل في مصر لمعرفتها.

وجادوت فنانة خدمت في الجيش الإسرائيلي عامين بناءً علي رغبتها، كما أنها أعلنت أنها تدعم الكيان الصهيوني.

وولدت الفنانة الإسرائيلية لأب مهندس وأم مدرسة، ودرست في مجال الحقوق لكنها لم تكمل دراستها بسبب مشاركتها في المسلسل الإسرائيلي "Bubot ".

وحصلت جادوت على لقب ملكة جمال إسرائيل، وكانت بوابة دخولها لعالم الشهرة، وتزوجت جال جادوت في 2008 ولديها طفلة وحيدة تدعى Alma .

وكان لها نصيب في هوليوود، حيث شاركت في جزء من سلسلة الأفلام الشهيرة Fast & Furious ، كما شاركت في بطولة فيلم “Knight & Day مع النجم العالمي توم كروز وكاميرون دياز.