  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:58 م
بحث متقدم
القتل تعزيرا

السعودية.. "القتل تعزيرا" ليمني عذّب طفلة حتى الموت

الجالية الفلسطينية بمصر تؤكد دعمها للرئيس محمود عباس

نتنياهو رفض مقابلة الرئيس الفلسطيني 20مرة

الدكتور أحمد الطيب

الأزهر يرد على التصريحات الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي و الراحل محمد مرسي

جملة قالها محمد مرسي لـ:السيسي" تنشر لأول مرة

سفن

بعد التهديد الكوري.. الإفراج عن السفن التي احتجزها الحوثيون

الإفتاء

رد حاسم من "الإفتاء" على ظاهرة خلع الحجاب

الرئيس السيسي

إعلامي: السيسي ملوش كتالوج وشفرته مبتتفكش

أرشيفية

«حزب ميركل» يطالب بحظر الحجاب في المدارس

عمر خيرت

عمر خيرت: حسيت إني جندي بالصاعقة بعد تأليف لحن "الممر"

وزيرالمالية

بشرى سارة من المالية.. خفض أسعار السلع بالأسواق

من هى الإسرائيلية جال جادوت التي يشاركها عمرو واكد في فيلم جديد؟

الصفحة الأخيرة

الممثلة جال جادوت
الممثلة جال جادوت

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

رد مستفز من عمرو واكد على ظهوره مع ملكة جمال إسرائيل

#

تعليق ناري لـ"أديب" على جنازات شهداء كمين التفاحة

#

صورة.. مهاجم الأهلي يُثير الجدل قبل القمة 118

#

"أديب": أجهشت بالبكاء 7 مرات بسبب هذا الأمر

بمجرد إعلان الفنان عمرو واكد، المشاركة في الفيلم العالمي الجديد المرأة الخارقة 1948، مع الفنانة الإسرائيلية جال جادوت، تصدرت اسم الفنانة مؤشر البحث جوجل في مصر لمعرفتها.

وجادوت فنانة خدمت في الجيش الإسرائيلي عامين بناءً علي رغبتها، كما أنها أعلنت أنها تدعم الكيان الصهيوني.

وولدت الفنانة الإسرائيلية لأب مهندس وأم مدرسة، ودرست في مجال الحقوق لكنها لم تكمل دراستها بسبب مشاركتها في المسلسل الإسرائيلي "Bubot ".

وحصلت جادوت على لقب ملكة جمال إسرائيل، وكانت بوابة دخولها لعالم الشهرة، وتزوجت جال جادوت في 2008 ولديها طفلة وحيدة تدعى Alma .

وكان لها نصيب في هوليوود، حيث شاركت في جزء من سلسلة الأفلام الشهيرة Fast & Furious ، كما شاركت في بطولة فيلم “Knight & Day مع النجم العالمي توم كروز وكاميرون دياز.

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حبس الطلاب في واقعة التنمر بطفل سوداني
» فنان شهير ينشر صورا لزوجته: ملهاش حساب على إنستجرام
» برلماني: قانون الجمارك يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل الانتظار
» الملك سلمان وولي العهد يوجهان رسائل لقادة الإمارات
» العصفر.. كيف يؤخر التجاعيد ويعالج الصلع
» وزيرة الصحة: التأمين الصحي الجديد يستهدف علاج كل مريض داخل محافظته
» شاهد.. كيف استقبلت "ميركل" السيسي ببرلين
» السكة الحديد تكشف سبب ارتباك حركة القطارات بين محطتي قليوب وبنها
» ذبح عجل لفك عقدة النحس لـ " بلدية المحلة"
» الطيب: 3 أسباب وراء زيادة معدلات الفقر عالميًا
» أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب