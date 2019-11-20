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وزيرة الصحة: التأمين الصحي الجديد يستهدف علاج كل مريض داخل محافظته

الحياة السياسية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

علي محمود

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وزارة الصحة

وزيرة الصحة

جنوب سيناء

هالة زايد

التأمين الصحي الجديد

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الأربعاء، اجتماعًا لمتابعة خطة رفع كفاءة المنشآت الطبية "وحدات طب الأسرة والمستشفيات" طبقاً لمعايير هيئة الرقابة والاعتماد، يأتي ذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة حرصت على عقد هذا الاجتماع بهدف الإسراع من تأهيل المنشآت الصحية للحصول على درجة التسجيل والاعتماد كخطوة استباقية، مشددة على اتباع الشركات المنفذة لأكواد البناء الخاصة بالتأمين الصحي الشامل، طبقاً لمعايير الجودة الصادرة عن الهيئة.

وأضاف مجاهد، أن وزيرة الصحة والسكان، راجعت الرسومات الهندسية لكل المنشآت الطبية الجاري تطويرها مع قطاع المشروعات بالوزارة وأعضاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، وأبدت عددًا من الملاحظات المهمة بهدف حصول المريض على خدمة طبية ذات جودة، كما راجعت مسارات المرضى داخل المستشفيات ووحدات طب الأسرة، كما كشفت الوزيرة عن تغيير اسم "المركز الطبي الحضري بطور سيناء" إلى " مستشفى الفيروز التخصصي" ليشمل أغلب التخصصات الطبية ويقدم الخدمة الطبية لمرضى الأورام بالمحافظة.

وقال مجاهد، إن وزيرة الصحة والسكان، أكدت خلال الاجتماع على الإسراع من وتيرة العمل للانتهاء من كافة الإنشاءات بالتوازي مع توفير كافة التجهيزات الطبية وغير الطبية للمنشآت الطبية، كما وجهت بمراجعة القوى البشرية بالمحافظة ووضع خطة لتوفير كافة الاحتياجات من أعضاء الفريق الطبى، بهدف توفير كل التخصصات الطبية بالمحافظة، مؤكدة أنه مع تطبيق التأمين الصحي الجديد لن يتم تحويل أي مريض خارج المحافظة لتلقي الخدمة الطبية.

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