  • الأربعاء 20 نوفمبر 2019
  • بتوقيت مصر12:55 م
بحث متقدم
القتل تعزيرا

السعودية.. "القتل تعزيرا" ليمني عذّب طفلة حتى الموت

الجالية الفلسطينية بمصر تؤكد دعمها للرئيس محمود عباس

نتنياهو رفض مقابلة الرئيس الفلسطيني 20مرة

الدكتور أحمد الطيب

الأزهر يرد على التصريحات الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية

الرئيس عبد الفتاح السيسي و الراحل محمد مرسي

جملة قالها محمد مرسي لـ:السيسي" تنشر لأول مرة

سفن

بعد التهديد الكوري.. الإفراج عن السفن التي احتجزها الحوثيون

الإفتاء

رد حاسم من "الإفتاء" على ظاهرة خلع الحجاب

الرئيس السيسي

إعلامي: السيسي ملوش كتالوج وشفرته مبتتفكش

أرشيفية

«حزب ميركل» يطالب بحظر الحجاب في المدارس

عمر خيرت

عمر خيرت: حسيت إني جندي بالصاعقة بعد تأليف لحن "الممر"

وزيرالمالية

بشرى سارة من المالية.. خفض أسعار السلع بالأسواق

«حزب ميركل» يطالب بحظر الحجاب في المدارس

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

علي محمود

أخبار متعلقة
#

تامر أمين: عيالكم بتعمل مصايب في المدارس

#

"السجاير والموبايل".. أبرز الممنوعات فى المدارس للطلاب والمعلمين

#

رد ناري لـ«طارق حبيب» حول الاختلاط في المدارس السعودية

#

ترامب يطالب بتحقيق شامل فى انتحار صديقه

طالب قادة في الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بمنع الفتيات المسلمات من ارتداء الحجاب في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية .

وجاء في توصية للجنة المختصة بالنظر في الطلبات التي سيجرى طرحها خلال المؤتمر العام للحزب في مدينة لايبزيج يومي الجمعة والسبت المقبلين: "ارتداء الحجاب يجعل من الفتيات الصغيرات غريبات على نحو واضح، سواء في الملعب أو فناء المدرسة.. نريد الحيلولة دون حدوث ذلك على أية حال ".

وأضافت التوصية أن الحزب المسيحي الديمقراطي يراهن في ذلك على إقناع الآباء بعدم إلباس الحجاب لأطفالهم الصغار، وجاء فيها: "لكننا لا نستبعد كإجراء أخير محتمل حظر ارتدائه ".

يشار إلى أن مسألة جواز حظر ارتداء طالبات المدارس في ألمانيا للحجاب خلافية، حيث توصلت لجنة الخدمات العلمية في البرلمان الاتحادي عام 2017 إلى نتيجة مفادها أن هذا الأمر "ربما لا يكون جائزا" وفقا للدستور، مستندة في ذلك إلى حكم للمحكمة الدستورية العليا بشأن مُدرسة ترتدي الحجاب .

تقييم الموضوع:

النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أسعد كل الناس.. ثم مات تعيسًا!

محمود سلطان

الدولة الأموية..(الدولة فى خدمة الأمة)

د. هشام الحمامي

((ما عاش كاهن بالمعاش))

القس مكاريوس فهيم قليني

الصدمة الحضارية الأولى

ياسر أنور

سد النهضة في واشنطن !

طه خليفة

لغة لا تموت

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» حبس الطلاب في واقعة التنمر بطفل سوداني
» فنان شهير ينشر صورا لزوجته: ملهاش حساب على إنستجرام
» برلماني: قانون الجمارك يستهدف تيسير تعاملات المستوردين وتقليل الانتظار
» الملك سلمان وولي العهد يوجهان رسائل لقادة الإمارات
» العصفر.. كيف يؤخر التجاعيد ويعالج الصلع
» وزيرة الصحة: التأمين الصحي الجديد يستهدف علاج كل مريض داخل محافظته
» شاهد.. كيف استقبلت "ميركل" السيسي ببرلين
» السكة الحديد تكشف سبب ارتباك حركة القطارات بين محطتي قليوب وبنها
» ذبح عجل لفك عقدة النحس لـ " بلدية المحلة"
» الطيب: 3 أسباب وراء زيادة معدلات الفقر عالميًا
» أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:40 م

  • فجر

    05:04

  • شروق

    06:31

  • ظهر

    11:45

  • عصر

    14:40

  • مغرب

    16:59

  • عشاء

    18:29

من الى
فيس بوك
عمال نظافة
أرشيفية
أرشيفية
ذباب