نتنياهو رفض مقابلة الرئيس الفلسطيني 20مرة

20 نوفمبر 2019 - 12:15 م

قالت صحيفة معاريف العبرية، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، طلب لقاء بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيلي أكثر من عشرين مرة ولكن الأخير رفض.

وحسب الصحيفة، فإن أبو مازن أجرى أمس مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، وأكد خلالها رفضه للقرار الأمريكي الذي يعتبر بناء المستوطنات في الضفة الغربية لا تخالف القانون الدولي.

وقال أبو مازن في المقابلة حسب الصحيفة، إن خطة التسوية التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الشرق الأوسط ماتت".

وحسب الصحيفة قال أبو مازن: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض الجلوس معي عدة مرات لقد عرضت على نتنياهو أن نجتمع معا، أكثر من عشرين مرة، ولكنه رفض".

وأضاف: "في أوسلو جلسنا وحدنا مع الإسرائيليين وبعد ثمانية أشهر توصلنا إلى اتفاق. بدون الأمريكيين. لو شاركناهم، لفسد الأمر".